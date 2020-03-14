За його словами, українці мають бути зібраними та дисциплінованими у питанні боротьби з коронавірусом.
Дивися повний текст Зеленський спрогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні (відео).
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:09
Зеленський спрогнозував три сценарії поширення...
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Дивися повний текст Зеленський спрогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні (відео).
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:10
Клоун!!! Или попугай?! От коронавируса умрет не больше чем от обычного гриппа! Но на истерии делаются деньги и полит.дивиденды.
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:21
А может не надо ? Это не строители, это халтурщики. Вон зайди за свое приложение "Дия" почитай отзывы в Play Маркет, вот тоже самое по всем направлениям.
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