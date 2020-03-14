За його словами, українці мають бути зібраними та дисциплінованими у питанні боротьби з коронавірусом.
Дивися повний текст Зеленський спрогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні (відео).
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:09
Зеленський спрогнозував три сценарії поширення...
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Дивися повний текст Зеленський спрогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні (відео).
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:10
Клоун!!! Или попугай?! От коронавируса умрет не больше чем от обычного гриппа! Но на истерии делаются деньги и полит.дивиденды.
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:21
А может не надо ? Это не строители, это халтурщики. Вон зайди за свое приложение "Дия" почитай отзывы в Play Маркет, вот тоже самое по всем направлениям.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:31
А нам то зачем нужны его сказки? Пусть вечером своей жене рассказывает......
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:37
Рука-лицо, что у за Зеленского за глупые советники, или спикеры, которые речи пишут.
Не может быть ни при каких вариантах у нас 50 процентов ОДНОВРЕМЕННО заболевших украинцев.
Это невозможно, исходя из параметров вируса - инкубационного периода, уровня заразности, длительности болезни, зафиксированных уже тенденций распространения.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:39
Може все ж таки не спрогнозував, а озвучив три сценарії можливого розвитку подій
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:04
Хтось порадив зєленському залякати українців, щоб за будь яку ціну продати землю. Для чого українцям залишатися в живих, якщо земля під ногами вже не їхня ? - ТАКИМ злочинним способом ці гроші Україні не потрібні. Якби він сказав: ми запускаємо п'ять заводів по виробництву вентиляторів і двадцять фабрик по пошиву масок - то це було б схоже на президента країни. А так - він просто представник чужих інтересів.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:27
Jango-sk А при чём тут интересы украинцев? Зе поставлен международным СПЕКУЛЯТИВНЫМ капиталом (условно Соросом) для обслуживания ЕГО интересов, и с этим прекрасно справляется, получая от него неплохое вознаграждение за свои "труды" в "правильном" банке в "правильной" стране. А кого волнуют проблемы укропапуасов?
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