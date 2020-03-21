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В Кабміні очікують покращення
економічної ситуації вже у...

В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:35

В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у...

Пропонуємо до обговорення:
Під час розробки змін до Держбюджету Кабінет міністрів України оновив макроекономічний прогноз. Про це у своєму Тelegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у II півріччі.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:35

Н да, кажись Гончарук самокат забыл и кто-то его нашел и теперь на нем катается....... Грустно...
svetoch-10
 
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