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В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Під час розробки змін до Держбюджету Кабінет міністрів України оновив макроекономічний прогноз. Про це у своєму Тelegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у II півріччі
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Додано: Пон 30 бер, 2020 11:35
Н да, кажись Гончарук самокат забыл и кто-то его нашел и теперь на нем катается....... Грустно...
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