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В Кабміні очікують покращення
економічної ситуації вже у...

В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:35

В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у...

Пропонуємо до обговорення:
Під час розробки змін до Держбюджету Кабінет міністрів України оновив макроекономічний прогноз. Про це у своєму Тelegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у II півріччі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 11:35

Н да, кажись Гончарук самокат забыл и кто-то его нашел и теперь на нем катается....... Грустно...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:15

Спад происходит быстро, рост как правило проходит медленными темпами. Надо так-же учитывть инфляцию, котороя после карантина пойдет вверх изи увеличинея спроса на товары со стороны физ. и юр лиц. Так что коррекцию следуют ожидать к концу года.
andrey050884
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:35

Клоуны! :-) Экономисты ожидают, дай Бог к концу 2021 года, и то при условии , что будут предприняты экстренные меры для поднятия экономики (см США, Франция,Китай и тд). А кто на какие деньги будет это делать? Бред!
finuser370
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:44

Капітальні витрати потрібно заморожувати: будівництво нових обєктів (якщо це не бокси для інфекційно хворих), ремонти, а не різати тих, хто слабший
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:50

и что даёт повод для оптимизма?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:11

в кабміні - гадалки і екстрасенси. Скільки нових заводів вони допомогли запустити? Що цей уряд може розуміти про виробництво чи зростання? - з тим же успіхом могли б по роялю пограти.
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:17

Re: В Кабміні очікують покращення економічної ситуації вже у

сам факт того что такой относительно прожженный спец по укр.финансам Уманский написал заяву про уход, говорит о многом, нехорошем...
а Емец решил что бесполезно бороться с этим бардаком и пошел дальше делать операции.

Хотя и эти товарищи тоже неидеальны, но на фоне полного непрофессионализма власти, еще хоть что-то из себя представляют.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 30 бер, 2020 13:20, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:17

Jango-sk В Кабмине юмористы, и продолжают играть на рояле, не забывая при этом паковаться. А виноваты -ВСЕ МЫ, именно мы позволяем власти делать ВСЁ! Ну, такой вот народец..... :cry:
finuser370
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