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Нардепи пропонують
збільшити ліміти для ФОПів

Нардепи пропонують збільшити ліміти для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:26

Нардепи пропонують збільшити ліміти для ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у тексті законопроєкту.

Дивися повний текст Нардепи пропонують збільшити ліміти для ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:27

Да уж, сечас это более чем актуально :) Как с моей колокольни данные увеличения на руку минимизаторам, а не реальным ФОП.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:07

  Igorten написав:Да уж, сечас это более чем актуально :) Как с моей колокольни данные увеличения на руку минимизаторам, а не реальным ФОП.

Минимизаторам -- вообще пофиг: вопрос из разряда "нужно еще и бабушу регистрировать или и тещщи хватит". Похоже готовятся к небольшой коррекции курса.
_hunter
 
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