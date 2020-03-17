Про це йдеться у тексті законопроєкту.
Дивися повний текст Нардепи пропонують збільшити ліміти для ФОПів.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:26
Нардепи пропонують збільшити ліміти для ФОПів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують збільшити ліміти для ФОПів.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:27
Да уж, сечас это более чем актуально :) Как с моей колокольни данные увеличения на руку минимизаторам, а не реальным ФОП.
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:07
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:43
Действительно - а как же обнальный бизнес - это единственное предназначение 2-й группы.
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