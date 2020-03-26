Понеділок знову буде дуже непростим днем на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: рішення нардепів вплинуть на ринок.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:29
Міжбанк: рішення нардепів вплинуть на ринок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: рішення нардепів вплинуть на ринок.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:29
"Межбанк: решения нардепов повлияют на рынок."
Да никогда! Курс устанавливается НЕ РЫНОЧНО, а административно узким кругом лиц (Глава НБУ, Минфин,Сорос и тд,) , посему может быть любым(кстати, Зеленский в этот круг не входит, кто его к этому допустит?). Нужно будет "правильным" ребятам выйти из ОВГЗ с прибылью - специально на 1 день сделают доллар по 24, а завтра нужно будет опять выгодно продать доллар для покупки земли - сделают по 40.
Ввиду этого, особенно смешно читать мнения экспердов и доморощеных гуру. :-) Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе..... :-)
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