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МОЗ анонсує замовлення
ліків онлайн

МОЗ анонсує замовлення ліків онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:36

МОЗ анонсує замовлення ліків онлайн

Пропонуємо до обговорення:
У МОЗ заявили, що обласні держадміністрації запускають замовлення ліків онлайн, і закликали громадян без зайвої необхідності не виходити з дому.

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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:36

ни минздрав, ни обладминистрации к этому не имеют никакого отношения - подобные сервисы существуют уже не первый год...
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