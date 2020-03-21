У МОЗ заявили, що обласні держадміністрації запускають замовлення ліків онлайн, і закликали громадян без зайвої необхідності не виходити з дому.
Дивися повний текст МОЗ анонсує замовлення ліків онлайн.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:36
МОЗ анонсує замовлення ліків онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ анонсує замовлення ліків онлайн.
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:36
ни минздрав, ни обладминистрации к этому не имеют никакого отношения - подобные сервисы существуют уже не первый год...
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