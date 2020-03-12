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Дефіцит держбюджету за два
місяці зріс в 1,6 рази -...

Дефіцит держбюджету за два місяці зріс в 1,6 рази -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:29

Дефіцит держбюджету за два місяці зріс в 1,6 рази -...

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України за січень-лютий 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 21,570 млрд грн, що в 1,6 рази вище дефіциту за аналогічний період попереднього року в обсязі 13,708 млрд грн.

Дивися повний текст Дефіцит держбюджету за два місяці зріс в 1,6 рази - майже до 22 мільярдів гривень.
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