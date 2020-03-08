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Компанія Ахметова хоче
реструктуризувати борг

Компанія Ахметова хоче реструктуризувати борг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:53

Компанія Ахметова хоче реструктуризувати борг

Пропонуємо до обговорення:
Операційна компанія «ДТЕК Енерго», яка забезпечує управління активами в вуглевидобутку та тепловій енергетиці приватного українського енергохолдингу ДТЕК, вдається до надзвичайних заходів і призупиняє виплати купону за єврооблігаціями і відсотків за банківським боргом.

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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:53

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