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Компанія Ахметова хоче реструктуризувати борг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Операційна компанія «ДТЕК Енерго», яка забезпечує управління активами в вуглевидобутку та тепловій енергетиці приватного українського енергохолдингу ДТЕК, вдається до надзвичайних заходів і призупиняє виплати купону за єврооблігаціями і відсотків за банківським боргом.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:53
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