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У Зеленського заявили, що влада не розглядає варіант...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Українська влада сьогодні не розглядає варіант дефолту, сподівається, що народні депутати на позачерговому засіданні проголосують потрібні законодавчі ініціативи.
Дивися повний текст У Зеленського заявили, що влада не розглядає варіант дефолту в Україні
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:15
Правильно, сьогодні це не можна розглядати поки є шанс на дармові доляри для Держави. Дефолт можливий тільки після отримання усіх можливих кредитів, і подальшим отриманням братської допомоги від дружніх республік і федерації.
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