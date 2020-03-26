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З яких країн можна дістатися
України на авто (оперативна...

З яких країн можна дістатися України на авто (оперативна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:24

З яких країн можна дістатися України на авто (оперативна...

Пропонуємо до обговорення:
Через поширення коронавірусу ситуація змінюється дуже динамічно.

Дивися повний текст З яких країн можна дістатися України на авто (оперативна карта).
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:24

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