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З яких країн можна дістатися України на авто (оперативна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:24
Пропонуємо до обговорення:
Через поширення коронавірусу ситуація змінюється дуже динамічно.
Дивися повний текст З яких країн можна дістатися України на авто (оперативна карта)
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:24
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