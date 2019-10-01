Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст «Затягнути паски»: керівникам держкомпаній скоротять зарплати на 30%.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 14:46
«Затягнути паски»: керівникам держкомпаній скоротять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Затягнути паски»: керівникам держкомпаній скоротять зарплати на 30%.
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:46
Можно подумать, что мы достигли такого уровня развития, что руководители госкомпаний живут на одну зарплату :)
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