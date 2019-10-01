RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Затягнути паски»: керівникам
держкомпаній скоротять...

«Затягнути паски»: керівникам держкомпаній скоротять...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:46

«Затягнути паски»: керівникам держкомпаній скоротять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст «Затягнути паски»: керівникам держкомпаній скоротять зарплати на 30%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94336
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:46

Можно подумать, что мы достигли такого уровня развития, что руководители госкомпаний живут на одну зарплату :)
Igorten
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 01.11.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, LOKY, MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Члени наглядових рад держкомпаній в середньому отримують...
R2 » Сер 12 лют, 2020 18:36
1 189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 18:36
Tabak
Зеленський передав 5 держкомпаній на приватизацію
R2 » Вів 29 жов, 2019 14:22
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 14:22
blueiceua
В Україні планують закрити понад 1000 держкомпаній 1, 2
R2 » Вів 01 жов, 2019 08:32
16 1234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 18:46
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.