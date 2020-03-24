Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.
Дивися повний текст \"Припиніть перебувати в ілюзіях\": Кличко жорстко звернувся до киян і закликав дотримуватися обмежувальних заходів (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59
"Припиніть перебувати в ілюзіях": Кличко жорстко...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Припиніть перебувати в ілюзіях\": Кличко жорстко звернувся до киян і закликав дотримуватися обмежувальних заходів (відео).
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59
Это не мы вас, а вы нас не слышите! Народ ещё 2 месяца назад сказал : "ЗАКРОЙТЕ НАГЛУХО ГРАНИЦУ!!! У нас НЕТ медицины!!!"
А теперь вы что-то там бормочите.
Додано: Пон 30 бер, 2020 15:04
Уберите этого клоуна со стряхнутой лампочкой вместо головы.
Соблюдаем сан нормы (масочка, перчатки) и живём дальше. Лечить нечем! Если не переболеть в первых рядах то потом может быть смерть.
Виталик уймись!
Додано: Пон 30 бер, 2020 15:09
Додано: Пон 30 бер, 2020 15:11
А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов.
О каком "подумайте головой" вы рассказываете?
|