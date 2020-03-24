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"Припиніть перебувати в
ілюзіях": Кличко жорстко...

"Припиніть перебувати в ілюзіях": Кличко жорстко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59

"Припиніть перебувати в ілюзіях": Кличко жорстко...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

Дивися повний текст \"Припиніть перебувати в ілюзіях\": Кличко жорстко звернувся до киян і закликав дотримуватися обмежувальних заходів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 14:59

Это не мы вас, а вы нас не слышите! Народ ещё 2 месяца назад сказал : "ЗАКРОЙТЕ НАГЛУХО ГРАНИЦУ!!! У нас НЕТ медицины!!!"
А теперь вы что-то там бормочите.
sveneld83
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:09

  sveneld83 написав:Это не мы вас, а вы нас не слышите! Народ ещё 2 месяца назад сказал : "ЗАКРОЙТЕ НАГЛУХО ГРАНИЦУ!!! У нас НЕТ медицины!!!"
А теперь вы что-то там бормочите.

Как-то тихо этот народ говорил... -- я не слышал, например.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:11

А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов.
О каком "подумайте головой" вы рассказываете?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:16

  sveneld83 написав:Это не мы вас, а вы нас не слышите! Народ ещё 2 месяца назад сказал : "ЗАКРОЙТЕ НАГЛУХО ГРАНИЦУ!!! У нас НЕТ медицины!!!"
А теперь вы что-то там бормочите.

а куда деваться миллионам гастеров, что работают за границей не от очень хорошей жизни?
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:18

  LOKY написав:А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов.
О каком "подумайте головой" вы рассказываете?

Ни на украинскую медицину ни на таможенную политику мэр (даже столицы) повлиять не может. А включить мозг попросить -- может -- что он и делает...
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:29

  _hunter написав:
  LOKY написав:А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов.
О каком "подумайте головой" вы рассказываете?

Ни на украинскую медицину ни на таможенную политику мэр (даже столицы) повлиять не может. А включить мозг попросить -- может -- что он и делает...

читаем пункт 4
https://health.kievcity.gov.ua/files/20 ... ya_doz.PDF
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:31

Кличко, зайди в аптеку і покажи, де там продаються маски ? . а не триндіти про пікніки. Не може нічим людей забезпечити і виступає з промовами. оратор. Артіст разгаворного жанру.
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:45

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  LOKY написав:А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов.
О каком "подумайте головой" вы рассказываете?

Ни на украинскую медицину ни на таможенную политику мэр (даже столицы) повлиять не может. А включить мозг попросить -- может -- что он и делает...

читаем пункт 4
https://health.kievcity.gov.ua/files/20 ... ya_doz.PDF

Эм... стесняюсь спросить -- вы этот документ с конца читать начали?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:19

Jango-sk

Так меседж именно в этом и состоит: в стране нет медицины, а в аптеке масок и если вы будете продолжать шляться по пикникам, то тупо передохнете, потому что спасти вас будет некому.
Тут Кличко прав на все 100. А если есть те, кто считает, что им в этой (нашей) стране кто-то что-то должен - пусть уже сейчас бронирует себе место на кладбище, пока не начался ажиотаж.
Nickoss1
 
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