"Припиніть перебувати в ілюзіях": Кличко жорстко...
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А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов. О каком "подумайте головой" вы рассказываете?
LOKY написав:А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов. О каком "подумайте головой" вы рассказываете?
Ни на украинскую медицину ни на таможенную политику мэр (даже столицы) повлиять не может. А включить мозг попросить -- может -- что он и делает...
LOKY написав:А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов. О каком "подумайте головой" вы рассказываете?
Ни на украинскую медицину ни на таможенную политику мэр (даже столицы) повлиять не может. А включить мозг попросить -- может -- что он и делает...
LOKY написав:А аптеках масок нет, спирта нет, парацетамола нет - лечитесь подорожниками. В Украине медицина на уровне отсталых стран и больницы практически ничем не укомплектованы. В Украину запустили десятки, если не сотни тысяч людей из заболевших стран без каких-либо карантинов. О каком "подумайте головой" вы рассказываете?
Ни на украинскую медицину ни на таможенную политику мэр (даже столицы) повлиять не может. А включить мозг попросить -- может -- что он и делает...
Так меседж именно в этом и состоит: в стране нет медицины, а в аптеке масок и если вы будете продолжать шляться по пикникам, то тупо передохнете, потому что спасти вас будет некому. Тут Кличко прав на все 100. А если есть те, кто считает, что им в этой (нашей) стране кто-то что-то должен - пусть уже сейчас бронирует себе место на кладбище, пока не начался ажиотаж.