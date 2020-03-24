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"Припиніть перебувати в
ілюзіях": Кличко жорстко...

"Припиніть перебувати в ілюзіях": Кличко жорстко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:33

палками пора бить, как в Индии. По другому не будет дела!
fishman
 
Повідомлень: 159
З нами з: 18.03.17
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