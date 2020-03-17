Ключові параметри нового макропрогнозу.
Дивися повний текст Шмигаль повідомив курс долара в оновленому макропрогнозі (інфографіка).
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Додано: Пон 30 бер, 2020 15:45
Шмигаль повідомив курс долара в оновленому макропрогнозі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль повідомив курс долара в оновленому макропрогнозі (інфографіка).
Додано: Пон 30 бер, 2020 15:46
Середньорічний курс гривні до долара США очікується на рівні 29,5 грн.
Тобто чекаємо на 30 і вище курс.
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