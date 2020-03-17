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Шмигаль повідомив курс долара
в оновленому макропрогнозі...

Шмигаль повідомив курс долара в оновленому макропрогнозі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:45

Шмигаль повідомив курс долара в оновленому макропрогнозі...

Пропонуємо до обговорення:
Ключові параметри нового макропрогнозу.

Дивися повний текст Шмигаль повідомив курс долара в оновленому макропрогнозі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 15:46

Середньорічний курс гривні до долара США очікується на рівні 29,5 грн.
Тобто чекаємо на 30 і вище курс.
pogorelets
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