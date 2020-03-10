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Рада не підтримала
зміни до бюджету

Рада не підтримала зміни до бюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:26

Рада не підтримала зміни до бюджету

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України не підтримала зміни до державного бюджету на 2020 рік, пов'язані із пандемією коронавірусу. Законопроєктом пропонували зменшити доходи бюджету на 123 мільярди гривень, дефіцит збільшити на 200 мільярдів гривень та створити фонд протидії коронавірусу.

Дивися повний текст Рада не підтримала зміни до бюджету.
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