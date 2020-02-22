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Що передбачає антикризовий
закон для громадян і для...

Що передбачає антикризовий закон для громадян і для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:28

Що передбачає антикризовий закон для громадян і для...

Пропонуємо до обговорення:
За це рішення проголосували 312 депутатів.

Дивися повний текст Що передбачає антикризовий закон для громадян і для бізнесу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:28

Коронавірус та боротьба за економіку: шок пропозицій, попиту та очікувань

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Ірина_
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