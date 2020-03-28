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Кабмін спрогнозував наслідки
коронавірусу в Україні:...

Кабмін спрогнозував наслідки коронавірусу в Україні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:29

Кабмін спрогнозував наслідки коронавірусу в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба уряду.

Дивися повний текст Кабмін спрогнозував наслідки коронавірусу в Україні: економіка впаде на 3,9%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 16:29

Коронавірус та боротьба за економіку: шок пропозицій, попиту та очікувань

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Ірина_
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