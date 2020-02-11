|
|
|
Парламент звільнив міністрів Іллю Ємця та Ігоря Уманського
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 17:20
Пропонуємо до обговорення:
Під час позачергового засідання Верховної Ради України сьогодні, 30 березня, парламент звільнив з посади міністра охорони здоров'я Іллю Ємця, а Ігоря Уманського – з посади міністра фінансів.
Дивися повний текст Парламент звільнив міністрів Іллю Ємця та Ігоря Уманського
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94341
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 30 бер, 2020 17:20
Несомненно сейчас самое время для таких перестановок. Рука-лицо.jpg.
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2903
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 8320 раз.
- Подякували: 669 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 бер, 2020 17:24
RomanTik написав:
Несомненно сейчас самое время для таких перестановок. Рука-лицо.jpg.
Причем тут перестановки? -- парни поняли, наконец, "куда" они попали (тут видео-мемчик "не ну ты видел") и что им предстоит разребать -- и быстренько (пока еще не поздно) написали "по собственному"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1876
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|