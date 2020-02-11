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Парламент звільнив міністрів
Іллю Ємця та Ігоря Уманського

Парламент звільнив міністрів Іллю Ємця та Ігоря Уманського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 17:20

Парламент звільнив міністрів Іллю Ємця та Ігоря Уманського

Пропонуємо до обговорення:
Під час позачергового засідання Верховної Ради України сьогодні, 30 березня, парламент звільнив з посади міністра охорони здоров'я Іллю Ємця, а Ігоря Уманського – з посади міністра фінансів.

Дивися повний текст Парламент звільнив міністрів Іллю Ємця та Ігоря Уманського.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 17:20

Несомненно сейчас самое время для таких перестановок. Рука-лицо.jpg.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 17:24

  RomanTik написав:Несомненно сейчас самое время для таких перестановок. Рука-лицо.jpg.

Причем тут перестановки? -- парни поняли, наконец, "куда" они попали (тут видео-мемчик "не ну ты видел") и что им предстоит разребать -- и быстренько (пока еще не поздно) написали "по собственному"...
_hunter
 
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