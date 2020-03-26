Про це "повідомляє":https://eba.com.ua/biznes-pidtrymuye-perehid-na-vyplaty-u-bezgotivkovij-formi/ Європейської бізнес Асоціації.
Дивися повний текст Бізнес підтримує перехід на виплати у безготівковій формі.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 20:05
Бізнес підтримує перехід на виплати у безготівковій формі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес підтримує перехід на виплати у безготівковій формі.
Додано: Пон 30 бер, 2020 20:05
не повинно бути обязаловки. Нацбанк завжди лізе у життя громадян. При такому рівні довіри, на яку заслуговують банки, у людей прагнуть забрати останню готівку.
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