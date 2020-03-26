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Бізнес підтримує перехід на
виплати у безготівковій формі

Бізнес підтримує перехід на виплати у безготівковій формі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:05

Бізнес підтримує перехід на виплати у безготівковій формі

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомляє":https://eba.com.ua/biznes-pidtrymuye-perehid-na-vyplaty-u-bezgotivkovij-formi/ Європейської бізнес Асоціації.

Дивися повний текст Бізнес підтримує перехід на виплати у безготівковій формі.
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не повинно бути обязаловки. Нацбанк завжди лізе у життя громадян. При такому рівні довіри, на яку заслуговують банки, у людей прагнуть забрати останню готівку.
Jango-sk
 
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