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За незаконне підвищення
цін будуть штрафувати

За незаконне підвищення цін будуть штрафувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:08

За незаконне підвищення цін будуть штрафувати

Пропонуємо до обговорення:
За це рішення проголосували 312 депутатів.

Дивися повний текст За незаконне підвищення цін будуть штрафувати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:08

Як ці "дієві" заходи поєднати з крадіжкою 1 млн. масок з держрезерву і продажу за кордон ?
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