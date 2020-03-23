За це рішення проголосували 312 депутатів.
Дивися повний текст За незаконне підвищення цін будуть штрафувати.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 20:08
За незаконне підвищення цін будуть штрафувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За незаконне підвищення цін будуть штрафувати.
Додано: Пон 30 бер, 2020 20:08
Як ці "дієві" заходи поєднати з крадіжкою 1 млн. масок з держрезерву і продажу за кордон ?
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