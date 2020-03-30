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Як купують нерухомість на
другому тижні карантину...

Як купують нерухомість на другому тижні карантину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:11

Як купують нерухомість на другому тижні карантину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це "свідчать":https://dom.ria.com/ дані Аналітичного центру DOM.RIA.

Дивися повний текст Як купують нерухомість на другому тижні карантину (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:12

15% это не катастрофично, в такой то ситуации.
Но вот как долго это продлится? и будет ли отложенный спрос после решения данного кризиса? Ведь люди поймут что можно жить и без 1-2 посещений кафе в день, и других раньше обязательных ритуалов.
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