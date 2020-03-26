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Єрмак розповів, коли в українських
аптеках з'являться маски

Єрмак розповів, коли в українських аптеках з'являться маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:16

Єрмак розповів, коли в українських аптеках з'являться маски

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує збільшити кількість ПЛР-тестів на новий коронавірус до мільйона, а маски до аптек мають передати вже за тиждень.

Дивися повний текст Єрмак розповів, коли в українських аптеках з'являться маски.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:16

Так может не надо через неделю?
Оно то и счас уже поздновато, а через неделю ......
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:17

  svetoch-10 написав:Так может не надо через неделю?
Оно то и счас уже поздновато, а через неделю ......


если надо быстрее, то к брату ермака надо обратиться, тот все решает :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:19

Скільки в Україні є ПЛР - апаратів, щоб провести 1 млн.ПЛР тестів?
Jango-sk
 
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