Україна планує збільшити кількість ПЛР-тестів на новий коронавірус до мільйона, а маски до аптек мають передати вже за тиждень.
Дивися повний текст Єрмак розповів, коли в українських аптеках з'являться маски.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 20:16
Єрмак розповів, коли в українських аптеках з'являться маски
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єрмак розповів, коли в українських аптеках з'являться маски.
Додано: Пон 30 бер, 2020 20:16
Так может не надо через неделю?
Оно то и счас уже поздновато, а через неделю ......
Додано: Пон 30 бер, 2020 20:17
если надо быстрее, то к брату ермака надо обратиться, тот все решает
главное оружие рашистов - ложь
|