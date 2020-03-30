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JP Morgan спрогнозував рівень
ВВП і курс гривні до кінця...

JP Morgan спрогнозував рівень ВВП і курс гривні до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:17

JP Morgan спрогнозував рівень ВВП і курс гривні до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики JP Morgan прогнозують економічний спад в Україні.

Дивися повний текст JP Morgan спрогнозував рівень ВВП і курс гривні до кінця року.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 20:17

Чому такі прогнози роблять про нас за кордоном?
Jango-sk
 
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