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Анонсовано телефон-комп'ютер з фізичною клавіатурою і 5G...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 бер, 2020 07:51
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Planet Computers анонсувала свій новий флагман Astro Slide, який створений на кошти з краудфандінга. Телефон можна використовувати або в якості стандартного 6,53-дюймового сенсорного смартфона, або в якості КПК, завдяки механізму "RockUp" з рухомим шарніром.
Дивися повний текст Анонсовано телефон-комп'ютер з фізичною клавіатурою і 5G (фото)
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Додано: Вів 31 бер, 2020 07:51
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