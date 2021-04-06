Тобто в інші банки свіжонадруковані долари відвезли зразу з літака, а для УкрГазу помістять в карантин?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 04 кві, 2020 09:29
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:36
Думаю, тему можно убрать, т.к. вопрос вообще не актуален на сегодня, к сожалению...
Додано: Пон 28 лис, 2022 17:53
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Сейчас есть отличная возможность купить доллар по 37.45 от привата, на 3 месяца.
Больше не вижу смысла держать
Додано: Вів 29 лис, 2022 14:38
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Мое мнение. Если есть куда забирать - забирайте. Но учтите...даже если у Вас дом, где на втором этаже стоит бронированный сейф весом в 400 кг с двумя замками типа ,,краб,, на базе той же Герды - Титан - то все равно из дома большая вероятность что украдут, даже если дом на пультовой охране. Банковская ячейка - точно украдут сами банковские работники , в банковской ячейке можно хранить разве что важные документы.
Сейчас сам факт наличия денежных средств в Украине уже у многих вызывает интерес. И главное Украина хочет попрощаться с банковской тайной. Поэтому мое мнение - держите валюту на текущем счете.
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:11
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