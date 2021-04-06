RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Стоит ли продлевать
сейчас валютный депозит?

Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 09:29

Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

  gritzko написав:что с их банком (укргаз) все хорошо, но валюту привозят самолетами и нацбанк держит ее 2 недели на карантине

Тобто в інші банки свіжонадруковані долари відвезли зразу з літака, а для УкрГазу помістять в карантин?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 854
З нами з: 20.03.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:22

gritzko Смотря какой банк и какая сумма.
Пиц_О
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 15:03

Меньше риска чем в гривне?
ВикторияГМ
 
Повідомлень: 10
З нами з: 28.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:36

Думаю, тему можно убрать, т.к. вопрос вообще не актуален на сегодня, к сожалению...
Watcher
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 31.05.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:53

Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

Сейчас есть отличная возможность купить доллар по 37.45 от привата, на 3 месяца.
Больше не вижу смысла держать
webzepa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 28.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:38

Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

Мое мнение. Если есть куда забирать - забирайте. Но учтите...даже если у Вас дом, где на втором этаже стоит бронированный сейф весом в 400 кг с двумя замками типа ,,краб,, на базе той же Герды - Титан - то все равно из дома большая вероятность что украдут, даже если дом на пультовой охране. Банковская ячейка - точно украдут сами банковские работники , в банковской ячейке можно хранить разве что важные документы.
Сейчас сам факт наличия денежных средств в Украине уже у многих вызывает интерес. И главное Украина хочет попрощаться с банковской тайной. Поэтому мое мнение - держите валюту на текущем счете.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 03.06.06
Подякував: 20 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:11

  sinowi написав:Мое мнение. Если есть куда забирать - забирайте.

И главное Украина хочет попрощаться с банковской тайной. Поэтому мое мнение - держите валюту на текущем счете.
Л - логика :mrgreen: :shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 13.01.09
Подякував: 502 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где сейчас открыть депо в USD на год под фонд ? 1, 2, 3, 4
mustbe » Вів 06 лип, 2021 22:41
38 18010
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 вер, 2022 21:28
CapitalMng
Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием? 1, 2
someman » Пон 08 лис, 2021 02:37
18 8481
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 12:39
grihoriy
Finance.ua: Податок на депозит 2018 1, 2
D2 » П'ят 12 жов, 2018 12:46
16 34050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 16:34
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2026)
30.11.2022 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.