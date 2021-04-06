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Стоит ли продлевать
сейчас валютный депозит?

Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 09:29

Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

  gritzko написав:что с их банком (укргаз) все хорошо, но валюту привозят самолетами и нацбанк держит ее 2 недели на карантине

Тобто в інші банки свіжонадруковані долари відвезли зразу з літака, а для УкрГазу помістять в карантин?
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:22

gritzko Смотря какой банк и какая сумма.
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 15:03

Меньше риска чем в гривне?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:36

Думаю, тему можно убрать, т.к. вопрос вообще не актуален на сегодня, к сожалению...
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:53

Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

Сейчас есть отличная возможность купить доллар по 37.45 от привата, на 3 месяца.
Больше не вижу смысла держать
webzepa
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:19

Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

Одно мое сообщение удалили, видимо Правда не всем нравится. Но мое слово - надо продлевать. Денег не должно быть в доме(украдут), не должно быть в ячейке( без описи вложения тоже украдут). Может эти слова не удалят.
sinowi
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