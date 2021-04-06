Тобто в інші банки свіжонадруковані долари відвезли зразу з літака, а для УкрГазу помістять в карантин?
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Додано: Суб 04 кві, 2020 09:29
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:36
Думаю, тему можно убрать, т.к. вопрос вообще не актуален на сегодня, к сожалению...
Додано: Пон 28 лис, 2022 17:53
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Сейчас есть отличная возможность купить доллар по 37.45 от привата, на 3 месяца.
Больше не вижу смысла держать
Додано: Пон 05 гру, 2022 13:19
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Одно мое сообщение удалили, видимо Правда не всем нравится. Но мое слово - надо продлевать. Денег не должно быть в доме(украдут), не должно быть в ячейке( без описи вложения тоже украдут). Может эти слова не удалят.
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