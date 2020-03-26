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Україна не може не працювати півроку, економіку треба...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 бер, 2020 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни.
Дивися повний текст Україна не може не працювати півроку, економіку треба запускати - прем'єр
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Додано: Вів 31 бер, 2020 10:13
отмена карантина - это не единственный способ запуска экономики, г-н Шмыгаль！！！
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