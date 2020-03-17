Більшість вважає, що наступного місяця вартість долара складатиме понад 30 гривень.
Дивися повний текст Долар за 30? Прогнози читачів Finance.ua щодо курсу у квітні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 бер, 2020 10:26
Долар за 30? Прогнози читачів Finance.ua щодо курсу у квітні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар за 30? Прогнози читачів Finance.ua щодо курсу у квітні.
Додано: Вів 31 бер, 2020 10:26
Эти все прогнозы устарели. Как насчет последних событий о рынке земли и об антиколомойском законе?
Додано: Вів 31 бер, 2020 10:30
Re: Долар за 30? Прогнози читачів Finance.ua щодо курсу у кв
Ну - там ще друге читання , можливі ( чи неможливі ) суди - але в загальному позитив ...
Зараз переглядають цей форум: denislitvinchuk, svetoch-10 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|