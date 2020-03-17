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Долар за 30? Прогнози читачів
Finance.ua щодо курсу у квітні

Долар за 30? Прогнози читачів Finance.ua щодо курсу у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 10:26

Долар за 30? Прогнози читачів Finance.ua щодо курсу у квітні

Пропонуємо до обговорення:
Більшість вважає, що наступного місяця вартість долара складатиме понад 30 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 10:26

Эти все прогнозы устарели. Как насчет последних событий о рынке земли и об антиколомойском законе?
klerck
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 10:30

Re: Долар за 30? Прогнози читачів Finance.ua щодо курсу у кв

Ну - там ще друге читання , можливі ( чи неможливі ) суди - але в загальному позитив ...
Puente
 
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