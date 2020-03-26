У січні 2020 року прибуток українських банків становив 15,9 млрд грн, що в 1,8 рази більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Прибуток банків на початку року зріс майже вдвічі.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 10:29
Прибуток банків на початку року зріс майже вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прибуток банків на початку року зріс майже вдвічі.
Додано: Вів 31 бер, 2020 10:29
Если в банках не поднимут процентные ставки по депозитам, то возможно прибыль банков теперь начнёт падать, так как нет теперь смысла хранить деньги из-за постоянного понижения процентов!
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