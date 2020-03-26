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Прибуток банків на початку
року зріс майже вдвічі

Прибуток банків на початку року зріс майже вдвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 10:29

Прибуток банків на початку року зріс майже вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2020 року прибуток українських банків становив 15,9 млрд грн, що в 1,8 рази більше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст Прибуток банків на початку року зріс майже вдвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 10:29

Если в банках не поднимут процентные ставки по депозитам, то возможно прибыль банков теперь начнёт падать, так как нет теперь смысла хранить деньги из-за постоянного понижения процентов!
dimonasvilli
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