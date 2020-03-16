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В НБУ пояснили, чому з «антиколомойського» закону не...
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Додано: Вів 31 бер, 2020 12:53
Пропонуємо до обговорення:
З ухваленням закону про банки колишні власники не зможуть повертати націоналізовані банки, але зможуть претендувати на компенсацію шкоди, зокрема і моральної. Прибрати таку можливість неможливо без змін до Конституції.
Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому з «антиколомойського» закону не прибрали можливість компенсації моральної шкоди
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R2
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Додано: Вів 31 бер, 2020 12:53
Йдеться про невеликі суми по відношенню до шкоди як такої. В районі мільйона гривень, це максимум,
А потім
Представник НБУ підтвердив, що потенційно може йтися і про сотні мільйонів гривень, але напевно сказати зараз неможливо.
Ну а потім як у випадку з Ходарковським і газпромом вийдемо на десятки мільярдів доларів.
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pogorelets
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Додано: Вів 31 бер, 2020 14:12
шулера
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ruslan42212
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Додано: Вів 31 бер, 2020 14:25
Вот она юридическая дырка. Моральна шкода может быть во МНОГО раз больше сумы аудита. А знаючи наши суды. Печалька.
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papchik
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