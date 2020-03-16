RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ пояснили, чому з
«антиколомойського» закону не...

В НБУ пояснили, чому з «антиколомойського» закону не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:53

В НБУ пояснили, чому з «антиколомойського» закону не...

Пропонуємо до обговорення:
З ухваленням закону про банки колишні власники не зможуть повертати націоналізовані банки, але зможуть претендувати на компенсацію шкоди, зокрема і моральної. Прибрати таку можливість неможливо без змін до Конституції.

Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому з «антиколомойського» закону не прибрали можливість компенсації моральної шкоди.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94356
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 12:53

Йдеться про невеликі суми по відношенню до шкоди як такої. В районі мільйона гривень, це максимум,
А потім
Представник НБУ підтвердив, що потенційно може йтися і про сотні мільйонів гривень, але напевно сказати зараз неможливо.
Ну а потім як у випадку з Ходарковським і газпромом вийдемо на десятки мільярдів доларів.
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:12

шулера
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 14.11.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:25

Вот она юридическая дырка. Моральна шкода может быть во МНОГО раз больше сумы аудита. А знаючи наши суды. Печалька.
papchik
 
Повідомлень: 214
З нами з: 17.03.11
Подякував: 134 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення
R2 » Пон 30 бер, 2020 09:58
1 169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 09:59
Мда
Голова Redmi розповів, чому виробники відмовляться від...
R2 » П'ят 20 бер, 2020 15:04
1 156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 бер, 2020 15:04
olexandr_romanjuk
Чому українців працевлаштовують неофіційно - опитування...
R2 » Пон 16 бер, 2020 14:26
5 287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 11:14
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.