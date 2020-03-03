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Антимонопольний комітет анонсував здешевлення бензину ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 14:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
Дивися повний текст Антимонопольний комітет анонсував здешевлення бензину ще на 3-5 грн
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Додано: Вів 31 бер, 2020 14:28
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