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Антимонопольний комітет анонсував
здешевлення бензину ще...

Антимонопольний комітет анонсував здешевлення бензину ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:28

Антимонопольний комітет анонсував здешевлення бензину ще...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Дивися повний текст Антимонопольний комітет анонсував здешевлення бензину ще на 3-5 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:28

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