Про це на брифінгу у Верховній Раді після голосування заявив лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Порошенко пояснив, чому \"Європейська солідарність\" голосувала за ринок землі.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 14:30
Порошенко пояснив, чому "Європейська солідарність"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко пояснив, чому \"Європейська солідарність\" голосувала за ринок землі.
Додано: Вів 31 бер, 2020 14:30
Ну і за це дякую, розуміє які можуть бути наслідки не прийняття Закону.
Додано: Вів 31 бер, 2020 14:34
Скорее всего Зе пообещал иммунитет, или отсрочку наказания
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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