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Порошенко пояснив, чому
"Європейська солідарність"...

Порошенко пояснив, чому "Європейська солідарність"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:30

Порошенко пояснив, чому "Європейська солідарність"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу у Верховній Раді після голосування заявив лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Порошенко пояснив, чому \"Європейська солідарність\" голосувала за ринок землі.
R2
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Ну і за це дякую, розуміє які можуть бути наслідки не прийняття Закону.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:34

Скорее всего Зе пообещал иммунитет, или отсрочку наказания
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 14:36

Сажать, и только сажать.
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