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Ажіотажний попит на іноземну валюту спав - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 бер, 2020 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України констатує суттєве падіння попиту на іноземну валюту на валютному ринку.
Дивися повний текст Ажіотажний попит на іноземну валюту спав - Нацбанк
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Додано: Вів 31 бер, 2020 15:06
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