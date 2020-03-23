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Ажіотажний попит на іноземну
валюту спав - Нацбанк

Ажіотажний попит на іноземну валюту спав - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 15:06

Ажіотажний попит на іноземну валюту спав - Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України констатує суттєве падіння попиту на іноземну валюту на валютному ринку.

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