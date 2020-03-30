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У Зеленського прокоментували
ухвалення закону про ринок...

У Зеленського прокоментували ухвалення закону про ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 15:25

У Зеленського прокоментували ухвалення закону про ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів має ще багато зробити для розбудови прозорого ринку землі в Україні - від створення ефективного земельного кадастру до системної підтримки фермерів.

Дивися повний текст У Зеленського прокоментували ухвалення закону про ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 15:25

От гниди, інородці ще й землю продадуть! З рабами чи без? Хоча в наш час раби не потрібні! І буде нас 15 мільйонів!
bobo
 
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