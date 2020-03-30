Кабінет міністрів має ще багато зробити для розбудови прозорого ринку землі в Україні - від створення ефективного земельного кадастру до системної підтримки фермерів.
Дивися повний текст У Зеленського прокоментували ухвалення закону про ринок землі.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 15:25
У Зеленського прокоментували ухвалення закону про ринок...
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Дивися повний текст У Зеленського прокоментували ухвалення закону про ринок землі.
Додано: Вів 31 бер, 2020 15:25
От гниди, інородці ще й землю продадуть! З рабами чи без? Хоча в наш час раби не потрібні! І буде нас 15 мільйонів!
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