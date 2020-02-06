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Георгій Губський: виробництво масок як можливість для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 бер, 2020 15:28
Пропонуємо до обговорення:
З початком епідемії коронавірусу в світі різко зріс попит на продукти першої необхідності.
Дивися повний текст Георгій Губський: виробництво масок як можливість для бізнесу
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Додано: Вів 31 бер, 2020 15:28
Це не родич того самого Рабського?
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bobo
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