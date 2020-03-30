Валовий зовнішній борг України на кінець 2019 року зріс у порівнянні з минулим роком на 7,029 млрд доларів (на 6,1%).
Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України перевищив 120 млрд доларів.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 17:32
Валовий зовнішній борг України перевищив 120 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України перевищив 120 млрд доларів.
Додано: Вів 31 бер, 2020 17:33
'У четвертому кварталі 2029 року зовнішній борг державного сектора виріс на 1,6 млрд доларів і склав 51,8 млрд доларів'
:D
Додано: Вів 31 бер, 2020 18:27
боже, что за бред здесь в очередной раз написан? такое впечатление что писал человек далекий от калькулятора... подсказываю - по итогам 2019 ВВП составляет не менее 160 млрд. дол
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