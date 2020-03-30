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Валовий зовнішній борг України
перевищив 120 млрд доларів

Валовий зовнішній борг України перевищив 120 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:32

Валовий зовнішній борг України перевищив 120 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Валовий зовнішній борг України на кінець 2019 року зріс у порівнянні з минулим роком на 7,029 млрд доларів (на 6,1%).

Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України перевищив 120 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 17:33

'У четвертому кварталі 2029 року зовнішній борг державного сектора виріс на 1,6 млрд доларів і склав 51,8 млрд доларів'
:D
nataliya_oprysko
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 18:27

боже, что за бред здесь в очередной раз написан? такое впечатление что писал человек далекий от калькулятора... подсказываю - по итогам 2019 ВВП составляет не менее 160 млрд. дол
smart_analyst2017
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