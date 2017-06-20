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Инвестиции в сеть ресторанов
"Суши Мастер"

Инвестиции в сеть ресторанов "Суши Мастер"
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 18:45

Инвестиции в сеть ресторанов "Суши Мастер"

Хотел бы предложить инвестиционный проект AllUnic, где каждый может создать себе пассивный доход.

Суть предложения:

Вы можете купить долю от 5% оборота (объема продаж) ресторанов международной сети “Суши Мастер”, которые находятся в г. Тюмени. Т.е. Ваша доля будет равна сумме Ваших вложений, деленной на сумму лота.

Важно, что Вы не берете на себя риски прибыльности/убыточности ресторанов, т.к. Ваш доход не зависит от расходов на деятельность ресторана.

Ежедневно, уже со следующего дня после совершения сделки, Вам будет начисляться доход, который зависит только от оборота этих ресторанов. Сумма Вашего дохода будет равна Вашей купленной доле лота, умноженной на 5% ежедневного оборота ресторанов.

При стабильном обороте доходность ваших вложений составит 20% годовых. Когда оборот будет расти, как показывает практика предыдущих периодов, то и Ваш доход вырастет, предположительно до 22-25% годовых. При этом стоимость Вашей доли также вырастет, и Вы в будущем сможете продать ее с дополнительным доходом.

О компании:
Компания Суши Мастер основана в 2013 году и на 28 марта 2020 года насчитывала 311 ресторанов японской и паназиатской кухни в 11 странах. Компания строит системный и прозрачный бизнес, входит в состав холдинга Х100 и показывает высокую доходность и надежность бизнес-модели, является самой быстрорастущей международной сетью японских суши-ресторанов в мире. В планах компании открытие более 2000 новых ресторанов по всему миру до середины 2021 года.

Минимальная сумма инвестирования: 100 USD

Презентация: http://invest2.info/presentation/invest.pdf
Ссылка для регистрации: http://1581100636.allunic.com/register
invest2
 
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