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Кабмін розраховує заощадити 1,5
млрд гривень на урізанні...

Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізанні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 18:51

Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізанні...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів розраховує заощадити 1,5 млрд гривень за рахунок обмеження зарплат чиновників 10 розмірами мінімальної зарплати, або 47,2 тис. Гривень, на час карантину.

Дивися повний текст Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізанні зарплат чиновникам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 18:51

Раньше говорили,что заоблачные зарплаты чиновников и прочих нахлебников это капля в госбюджете и ни на что не влияет.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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