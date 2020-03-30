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Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізанні...
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Додано: Вів 31 бер, 2020 18:51
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів розраховує заощадити 1,5 млрд гривень за рахунок обмеження зарплат чиновників 10 розмірами мінімальної зарплати, або 47,2 тис. Гривень, на час карантину.
Дивися повний текст Кабмін розраховує заощадити 1,5 млрд гривень на урізанні зарплат чиновникам
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Додано: Вів 31 бер, 2020 18:51
Раньше говорили,что заоблачные зарплаты чиновников и прочих нахлебников это капля в госбюджете и ни на что не влияет.
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