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Столичним лікарям, які
займаються коронавірусом,...

Столичним лікарям, які займаються коронавірусом,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 19:13

Столичним лікарям, які займаються коронавірусом,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко,.

Дивися повний текст Столичним лікарям, які займаються коронавірусом, доплачуватимуть до 10 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 19:14

От 5 до 10 тысяч гривен - это значит, что тем, кто на выездных и непосредственно в контакте с больными будут платить 5, а жирным рожам в руководстве будут доплачивать 10.
KULANDALE
 
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