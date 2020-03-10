Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко,.
Дивися повний текст Столичним лікарям, які займаються коронавірусом, доплачуватимуть до 10 тис. грн.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 19:13
Столичним лікарям, які займаються коронавірусом,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столичним лікарям, які займаються коронавірусом, доплачуватимуть до 10 тис. грн.
Додано: Вів 31 бер, 2020 19:14
От 5 до 10 тысяч гривен - это значит, что тем, кто на выездных и непосредственно в контакте с больными будут платить 5, а жирным рожам в руководстве будут доплачивать 10.
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