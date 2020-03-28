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Через "антикризовий" закон місцеві бюджети втратять 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 бер, 2020 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що ухвалений напередодні Верховною Радою "антикризовий" закон (законопроект №3275) призведе до втрати місцевими бюджетами 12,4 млрд грн, з яких Київ втратить 1,6 млрд грн.
Дивися повний текст Через \"антикризовий\" закон місцеві бюджети втратять 12 мільярдів — Кличко
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