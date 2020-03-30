Передбачений в оновленому макроекономічному прогнозі є занадто песимістичними.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з курсом гривні.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 21:27
Експерт спрогнозував, що буде з курсом гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з курсом гривні.
Додано: Вів 31 бер, 2020 21:49
Re: Експерт спрогнозував, що буде з курсом гривні
среди форумчан тут каждый второй такой эксперт )))
я так тоже могу )))
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