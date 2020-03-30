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Експерт спрогнозував,
що буде з курсом гривні

Експерт спрогнозував, що буде з курсом гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 21:27

Експерт спрогнозував, що буде з курсом гривні

Пропонуємо до обговорення:
Передбачений в оновленому макроекономічному прогнозі є занадто песимістичними.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував, що буде з курсом гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 21:27

29,5 пессимистический ? по моему наоборот, слишком оптимистический
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 21:49

Re: Експерт спрогнозував, що буде з курсом гривні

среди форумчан тут каждый второй такой эксперт )))
я так тоже могу )))
unicdima
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