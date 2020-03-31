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"Велика сімка" прокоментувала
запуск ринку землі в Україні

"Велика сімка" прокоментувала запуск ринку землі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 09:34

"Велика сімка" прокоментувала запуск ринку землі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою законодавства про запуск ринку землі в Україні.

Дивися повний текст \"Велика сімка\" прокоментувала запуск ринку землі в Україні.
R2
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А я думал, что папередники уже всё разворовали, что можно. И распродавать уже нечего. Оказывается, есть порох в пороховницах!
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 09:44

  Gippo написав:А я думал, что папередники уже всё разворовали, что можно. И распродавать уже нечего. Оказывается, есть порох в пороховницах!

Еще можно людей продать в крепостное право, чтобы кто-то эти земли обрабатывал)
LOKY
 
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