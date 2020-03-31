Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення Верховною Радою законодавства про запуск ринку землі в Україні.
Дивися повний текст \"Велика сімка\" прокоментувала запуск ринку землі в Україні.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 09:34
"Велика сімка" прокоментувала запуск ринку землі в Україні
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Дивися повний текст \"Велика сімка\" прокоментувала запуск ринку землі в Україні.
Додано: Сер 01 кві, 2020 09:34
А я думал, что папередники уже всё разворовали, что можно. И распродавать уже нечего. Оказывается, есть порох в пороховницах!
Додано: Сер 01 кві, 2020 09:44
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