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Чи можуть відключати електроенергію за борги під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Держенергонагляд звернувся до операторів систем розподілу електроенергії й електропостачальних організацій, щоб вони не припиняли постачання електричної енергії споживачам на період дії карантину.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 10:07
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