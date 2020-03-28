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60% українців зазнали
фінансових збитків внаслідок...

60% українців зазнали фінансових збитків внаслідок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 10:41

60% українців зазнали фінансових збитків внаслідок...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні "Інфо Сапієнс".

Дивися повний текст 60% українців зазнали фінансових збитків внаслідок епідемії коронавірусу (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 10:41

Хотілось би ще побачити статистику по витратам.
Думаю вона суттєво скоротилась. Якщо розбити куплені в супермаркетах товари на довгий період.
RomaL
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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