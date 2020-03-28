Про це йдеться в дослідженні "Інфо Сапієнс".
Дивися повний текст 60% українців зазнали фінансових збитків внаслідок епідемії коронавірусу (інфографіка).
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Додано: Сер 01 кві, 2020 10:41
60% українців зазнали фінансових збитків внаслідок...
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Дивися повний текст 60% українців зазнали фінансових збитків внаслідок епідемії коронавірусу (інфографіка).
Додано: Сер 01 кві, 2020 10:41
Хотілось би ще побачити статистику по витратам.
Думаю вона суттєво скоротилась. Якщо розбити куплені в супермаркетах товари на довгий період.
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