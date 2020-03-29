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Ціни на газ у Європі
опустилися нижче від російських

Ціни на газ у Європі опустилися нижче від російських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 11:20

Ціни на газ у Європі опустилися нижче від російських

Пропонуємо до обговорення:
Спотові ціни на газ в Європі опустилися нижче внутрішньоросійських на тлі рекордних запасів і зростаючих поставок зрідженого газу.

Дивися повний текст Ціни на газ у Європі опустилися нижче від російських.
R2
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Тільки в Україні цііна на газ не міняється
petrobrucak
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dotster
 
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