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Ціни на газ у Європі опустилися нижче від російських
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 11:20
Пропонуємо до обговорення:
Спотові ціни на газ в Європі опустилися нижче внутрішньоросійських на тлі рекордних запасів і зростаючих поставок зрідженого газу.
Дивися повний текст Ціни на газ у Європі опустилися нижче від російських
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R2
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Додано: Сер 01 кві, 2020 11:20
Тільки в Україні цііна на газ не міняється
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petrobrucak
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Додано: Сер 01 кві, 2020 11:34
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dotster
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